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Эльвиру Пинчук назначили и.о. зампредседателя правительства Удмуртии

11:22, 07 декабря, 2020
Дарья Саушина
Эльвиру Пинчук назначили и.о. зампредседателя правительства Удмуртии
11:22, 07 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#кадры
Фото: vk.com (Эльвира Пинчук)
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Анастасия Муталенко покинула пост.

Ижевск. Удмуртия. Анастасия Муталенко покинула пост заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона. Последним рабочим днем в этой должности для Муталенко стало 4 декабря.
С 5 декабря исполняющей обязанности вице-премьера стала Эльвира Пинчук, ранее занимавшая пост советника главы Удмуртии по вопросам здравоохранения. 
Напомним, что уход Анастасии Муталенко, курировавшей социальный блок, глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал в начале ноября. 
11:22, 07 декабря, 2020
Дарья Саушина
243
0
#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#кадры