Эльвиру Пинчук назначили и.о. зампредседателя правительства Удмуртии

Анастасия Муталенко покинула пост.
Ижевск. Удмуртия. Анастасия Муталенко покинула пост заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона. Последним рабочим днем в этой должности для Муталенко стало 4 декабря.
С 5 декабря исполняющей обязанности вице-премьера стала Эльвира Пинчук, ранее занимавшая пост советника главы Удмуртии по вопросам здравоохранения.
Напомним, что уход Анастасии Муталенко, курировавшей социальный блок, глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал в начале ноября.