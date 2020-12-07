Эльвиру Пинчук назначили и.о. зампредседателя правительства Удмуртии

Анастасия Муталенко покинула пост.

Ижевск. Удмуртия. Анастасия Муталенко покинула пост заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона. Последним рабочим днем в этой должности для Муталенко стало 4 декабря.

С 5 декабря исполняющей обязанности вице-премьера стала Эльвира Пинчук, ранее занимавшая пост советника главы Удмуртии по вопросам здравоохранения.