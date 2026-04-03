Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» завершили сезон поражением. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

2 апреля состоялась 1/8 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. Встреча с «Химиком» прошла на выезде в Воскресенске.

В первой двадцатиминутке пятого матча серии открыть счёт командам не удалось. «Химик» дважды поиграл в большинстве, но распечатать ворота Максима Лубского не получилось. В концовке периода хозяева остались вчетвером, но сталеварам также не удалось воспользоваться численным преимуществом.

На 24-й минуте встрече «Химик» воспользовался ошибкой гостей. Александр Пашин мощно «зарядил» в ближнюю девятку и открыл счёт в матче. Однако ответный гол ждать долго не пришлось. Через 1,5 минуты «Ижсталь» убежала в быструю контратаку. Отличная передача Андрея Ерофеева на Артёма Пугачева позволила ему удачно бросить с пятака и впервые во встрече поразить ворота Евгения Волохина.

В третьем периоде обе команды создавали достаточно моментов, пытаясь выйти вперед. Однако надёжная игра голкиперов под номерами 31 перевела встречу в овертайм. На 10-й минуте дополнительного времени Максим Кровяков точным броском в девятку ставит жирную точку в матче и в серии.

Итоговый счёт игры составил 2:1 в пользу «Химика». Сезон 2025/2026 для сталеваров завершён.