Пенза. Пензенская область. Матч «Ижстали» с «Дизелем» закончился победой «сталеваров». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 18 февраля в Пензе. На первой же минуте гол забил нападающий ижевской команды Андрей Алексеев. Во втором периоде Денис Дюрягин увеличил преимущество «Ижстали».

В последней двадцатиминутке хоккеисты «Дизеля» сравняли счёт, но в овертайме Андрей Алексеев принёс победу «сталеварам». Матч завершился со счётом 2:3 в пользу «Ижстали».

За всю игру ижевские спортсмены выиграли 31 вбрасывание, совершили 45 бросков и получили 6 штрафов.

«Игра вышла плотная и скоростная. Как тренеру мне понравилось, что она была обоюдоострой и мы создавали моменты, могли забить больше двух шайб. Соперник тоже атаковал, но мы правильно действовали в обороне, и вратарь в нужные моменты подтащил. Думаю, вполне могли закончить в основное время, но случилось небольшое «завихрение» и все впятером побежали в атаку. Этим воспользовался соперник – команда мастеровитая, такие моменты исполняет. В форматах «6 на 5» и «5 на 6» мы где-то сыграли неправильно. Но я благодарен ребятам за настрой «от ножа» и характер. Нашли в себе силы и забили в овертайме», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.