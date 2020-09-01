Еще 38 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Диагноз подтвердился у 30 ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 1 сентября, в Удмуртии еще 38 жителей заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 30 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителей Сюмсинского района, 1 жителя Увинского района.

Всего с начала пандемии в республике выявили 3 249 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 2 655 человек выздоровели, 60 пациентов скончались. В настоящее время 395 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 111 – в состоянии средней степени тяжести, 28 – в тяжелом состоянии.