В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

Среди заболевших 17 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 12 июля на своей странице в ВКонтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 8 жителей Кизнерского района, 7 жителей Можги, 3 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Вавожском, Алнашском, Можгинском, Игринском районах, по одному случаю в Балезинском и Малопургинском районах.



С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 1792 лабораторно подтверждённых случая коронавируса, 32 из них закончились летальным исходом. С болезнью справился 1361 человек.