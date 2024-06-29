В Юкаменском районе открыли часовню святого князя Александра Невского

Юкаменское. Удмуртия. В деревне Гулекшур Юкаменского района освятили часовню в честь святого князя Александра Невского. Об этом сообщается на сайте Госсовета Удмуртии.

Часовня построена на месте, где в 1872 году была открыта Гулекшурская церковно-приходская школа. Молельный храм возведен в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, о взрослых и детях, кто трудился в тылу, и о воинах, погибших при выполнении задач по защите Отечества в текущий период времени.

Освящение часовни в честь святого благоверного великого князя Александра Невского совершил епископ Глазовский и Игринский Виктор. В церемонии приняли участие председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и член Совета Федерации РФ Юрий Федоров.

Инициатором строительства выступили жители деревни, их поддержали уроженец Гулекшура — председатель республиканского Госсовета Владимир Невоструев и глава Совета депутатов Юкаменского района Булат Абашев. Финансово помогли многие руководители предприятий и предприниматели республики.

За усердные труды по строительству и благоукрашению часовни по благословению Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина епископ Виктор вручил Владимиру Невоструеву епархиальную медаль «За жертвенные труды» I степени. Вручены благодарственные письма жертвователям, строителям и благоукрасителям новопостроенной святыни.