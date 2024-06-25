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Муниципалитеты в Удмуртии заранее не проводят работу по подготовке пляжей

13:30, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Муниципалитеты в Удмуртии заранее не проводят работу по подготовке пляжей
13:30, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пляжи
Фото: пресс-служба Госсовета УР
66
0

Об этом заявил на аппаратном совещании в Госсовете УР Пётр Фомин.

Ижевск. Удмуртия. На аппаратном совещании в Госсовете Удмуртии обсудили вопросы с обеспечением безопасности на водных объектах в республике. Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Пётр Фомин напомнил, что в каждом регионе страны действуют местные акты, регулирующие безопасность граждан на воде, но единый федеральный нормативный акт в этой сфере пока отсутствует.

«Несмотря на то, что купальный сезон в Удмуртии уже стартовал с приходом жаркой погоды, заявление-декларацию на открытие пляжей отправили менее половины муниципалитетов, которые планировали открыть места для купания в летний сезон, что говорит о недостаточной активности администраций муниципальных образований по исполнению возложенных полномочий, которые не организовывают работу по подготовке пляжей заранее до наступления купального сезона», — подчеркнул Пётр Фомин.

Он подчеркнул, что при этом бюджетам муниципальных образований из регионального бюджета предоставляются трансферты на оплату проведения водолазного обследования дна водоёма, лабораторных исследований воды, почвы, получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях и другие мероприятия.

13:30, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пляжи