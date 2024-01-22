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Падению главной новогодней ёлки в Воткинске посвятили стихи

08:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Падению главной новогодней ёлки в Воткинске посвятили стихи
08:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стихи
Фото: Алексей Заметаев
331
0

Автором стала жительница города Татьяна Жуйкова.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска посвятила стихи упавшей новогодней ёлке на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 19 января порывы ветра повалили главную новогоднюю ёлку в Воткинске.

На это событие откликнулась горожанка Татьяна Жуйкова, написав следующие стихи:

Упала ëлка, да в Крещение!
К добру иль худу то знамение?
Давайте мы гадать не будем
И про плохое позабудем.

Наверно, просто сильный ветер
Нарочно ëлку уронил,
На верхотуру чтоб не лезли -
Уж коммунальщики без сил.

Ëлка упала так удачно,
Никто при том не пострадал,
И это только то и значит,
Что надо всем усвоить нам - Непредсказуема стихия,
Как и вся матушка-Россия.

08:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стихи