Падению главной новогодней ёлки в Воткинске посвятили стихи

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска посвятила стихи упавшей новогодней ёлке на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 19 января порывы ветра повалили главную новогоднюю ёлку в Воткинске.

На это событие откликнулась горожанка Татьяна Жуйкова, написав следующие стихи:

Упала ëлка, да в Крещение!

К добру иль худу то знамение?

Давайте мы гадать не будем

И про плохое позабудем.

Наверно, просто сильный ветер

Нарочно ëлку уронил,

На верхотуру чтоб не лезли -

Уж коммунальщики без сил.

Ëлка упала так удачно,

Никто при том не пострадал,

И это только то и значит,

Что надо всем усвоить нам - Непредсказуема стихия,

Как и вся матушка-Россия.