Падению главной новогодней ёлки в Воткинске посвятили стихи

Автором стала жительница города Татьяна Жуйкова.
Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска посвятила стихи упавшей новогодней ёлке на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, 19 января порывы ветра повалили главную новогоднюю ёлку в Воткинске.
На это событие откликнулась горожанка Татьяна Жуйкова, написав следующие стихи:
Упала ëлка, да в Крещение!
К добру иль худу то знамение?
Давайте мы гадать не будем
И про плохое позабудем.
Наверно, просто сильный ветер
Нарочно ëлку уронил,
На верхотуру чтоб не лезли -
Уж коммунальщики без сил.
Ëлка упала так удачно,
Никто при том не пострадал,
И это только то и значит,
Что надо всем усвоить нам - Непредсказуема стихия,
Как и вся матушка-Россия.