Финская почта отказалась принимать письма россиян к Санта-Клаусу

Хельсинки. Финляндия. Санта-Клаус не получит письма российских детей. Доставлять их в Лапландию не планирует почтовая служба Финляндии, пишет Лента.ру со ссылкой на RTVI.

По данным телеканала, в МИД Финляндии заявили, что перевозка писем и посылок из России и Белоруссии остановлена с апреля 2022 года. Исключений не делают ни для одного получателя, включая Санту. В ведомстве объяснили запрет исключительными обстоятельствами и требованиями Всемирного почтового союза. В то же время письма рождественскому волшебнику можно отправлять в электронном виде, отметили в финском МИДе.

Напомним, в канун Рождества в Германии пьяный местный житель в костюме Санта-Клауса устроил аварию, когда вез подарки друзьям и родственникам.