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Финская почта отказалась принимать письма россиян к Санта-Клаусу

18:02, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Финская почта отказалась принимать письма россиян к Санта-Клаусу
18:02, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Финляндия\n#Россия\n#Белоруссия\n#Рождество\n#Новый год\n#почта\n#письма\n#МИД\n#санкции\n#Дед Мороз
Фото: pxhere.com
64
0

Запрет распространяется и на Белоруссию.

Хельсинки. Финляндия. Санта-Клаус не получит письма российских детей. Доставлять их в Лапландию не планирует почтовая служба Финляндии, пишет Лента.ру со ссылкой на RTVI.

По данным телеканала, в МИД Финляндии заявили, что перевозка писем и посылок из России и Белоруссии остановлена с апреля 2022 года. Исключений не делают ни для одного получателя, включая Санту. В ведомстве объяснили запрет исключительными обстоятельствами и требованиями Всемирного почтового союза. В то же время письма рождественскому волшебнику можно отправлять в электронном виде, отметили в финском МИДе.

Напомним, в канун Рождества в Германии пьяный местный житель в костюме Санта-Клауса устроил аварию, когда вез подарки друзьям и родственникам.

18:02, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Финляндия\n#Россия\n#Белоруссия\n#Рождество\n#Новый год\n#почта\n#письма\n#МИД\n#санкции\n#Дед Мороз