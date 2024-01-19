В Воткинске ветер уронил главную городскую ёлку

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске ветер уронил новогоднюю ёлку. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в соцсетях.

Россети оперативно отреагировали и отключили провода с упавшего дерева, отмечает Алексей Заметаев.

«Уважаемые жители! По возможности, не выходите из дома! Ветер буквально сшибает с ног. Если все же находитесь на улице, соблюдайте осторожность», — предупредил горожан мэр Воткинска.

Кроме того, рекомендуется не приближаться к домам со скатными крышами и отказаться от наушников на улице.

Также в комментариях к публикации Алексею Заметаеву был задан вопрос – будут ли заново устанавливать ёлку? «По православной традиции новогоднюю ёлку убирают в Крещение. Ну, видимо, погода помогла», — ответил глава города.