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В Воткинске ветер уронил главную городскую ёлку

14:00, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинске ветер уронил главную городскую ёлку
14:00, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
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#Ёлка\n#ветер\n#Воткинск
Фото: vk.com/id38097905
44
0

Провода с упавшего дерева уже отключили.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске ветер уронил новогоднюю ёлку. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в соцсетях.

Россети оперативно отреагировали и отключили провода с упавшего дерева, отмечает Алексей Заметаев.

«Уважаемые жители! По возможности, не выходите из дома! Ветер буквально сшибает с ног. Если все же находитесь на улице, соблюдайте осторожность», — предупредил горожан мэр Воткинска.

Кроме того, рекомендуется не приближаться к домам со скатными крышами и отказаться от наушников на улице.

Также в комментариях к публикации Алексею Заметаеву был задан вопрос – будут ли заново устанавливать ёлку? «По православной традиции новогоднюю ёлку убирают в Крещение. Ну, видимо, погода помогла», — ответил глава города.

14:00, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Ёлка\n#ветер\n#Воткинск