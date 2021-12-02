Чеберисто: в Ижевске выберут новогодний двор

Три победителя получат театрализованную программу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь стартует конкурс «Чеберисто» — на самый новогодний двор. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В 2020 году участие в акции принял 21 двор. Их жители украсили окна, подъезды, придомовую территорию скульптурами, горками, катками, новогодними елями. Три двора-победителя получили в качестве приза новогоднюю иллюминацию. В этом году лучшие из лучших также получат театрализованную программу.

Жители многоквартирных домов, частных секторов, управляющие компании, ТСЖ и ТСН до 22 декабря могут подать заявку в Управление по культуре и туризму на электронную почту: main@uk.izh.ru.

Лучшие три двора жюри будет выбирать до 29 декабря. На что обратят внимание: наличие новогодней ели, горка для детей, украшение двора, подъездов и окон, а также поздравления, открытки соседям и видеопоздравления от двора.

Напомним, ранее в Ижевске стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение балкона.