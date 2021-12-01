Новогоднее оформление балконов в Ижевске и авиаинцидент в Челябинском аэропорту: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Первый день декабря начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Чемпионат балконов

В Ижевске в рамках конкурса выберут лучший балкон (или лоджию), оформленный к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба администрации удмуртской столицы.

Помимо новогоднего оформления, участникам необходимо с 6 по 20 декабря подать заявку в Управление по культуре и туризму города по электронной почте: main@uk.izh.ru. Второй шаг — выложить фотографию или видео своего балкона в социальных сетях с хештегом #балкончудес2022.

Жюри конкурса будет оценивать декоративно-художественное и световое оформление с 21 по 29 декабря. После этого объявят победителей, которых ждут призы и подарки.

Медицина

Санавиация Удмуртии с начала года совершила 155 вылетов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

За текущий год по воздуху перевезли 145 человек, включая 14 детей. 10 вылетов были сделаны в рамках консультаций.

Напомним, 23 сентября воздушное судно совершило аварийную посадку на крышу хозяйственной постройки РКБ №1 в Ижевске. На борту находились пилот с тремя пассажирами, которые не получили серьёзных травм. В тот момент на вертолёте из Можги перевозили 51-летнего пациента с острым коронарным синдромом: он не пострадал и спустился по лестнице сам. После его успешно прооперировали.

Авиаинцидент

Самолёт, следовавший рейсом Казань — Челябинск, на 10 м выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Об этом пишут «Известия».

В результате инцидента никто не пострадал, но из-за него на вылет задержали 9 рейсов, их отправка началась через несколько часов. Приземлившийся самолёт отбуксировали к месту стоянки. Причины происшествия пока не установлены.

Напомним, в начале ноября из-за непогоды в Москве самолёты из Ижевска задерживались с вылетом. Один из рейсов простоял в аэропорту 11 часов, прежде чем улететь в столицу.

Вулкан

Вулкан на канарском острове Ла-Пальма извергается уже больше двух месяцев. Как пишет «Российская газета», потоки лавы вновь дошли до моря, из-за чего остров стал на 50 га больше, чем был.

Учёные, наблюдающие за вулканом, отметили снижение активности, однако о полном прекращении извержения говорить пока рано, так как лава выливается из трещин. Несмотря на опасность, остров посещают туристы, чтобы понаблюдать за природным катаклизмом.

Напомним, извержение началось 19 сентября. С тех пор ситуация только усугубилась: сотни зданий уже погребены лавой, несколько тысяч человек эвакуированы. Тогда же учёные института вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что извержение может продолжаться почти три месяца. Самая долгая активность была зафиксирована в 1586 году — 84 дня.