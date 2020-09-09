Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Два школьных стадиона построены в этом году»

Спортивные площадки появились около школ № 17 и № 35.

Ижевск. Удмуртия. Новый стадион торжественно открыли в Ленинском районе Ижевска. Спортивную площадку обновили в школе №17 благодаря национальному проекту «Демография», инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Строительство объекта шло летом, на эти цели направили 18 млн рублей. Школа №17 — со спортивным уклоном. Для педагогов, родителей и школьников было важно, чтобы в одном месте сконцентрировалось как можно больше разных видов спорта.

На новом объекте появились беговые дорожки, яма для прыжков, тренажеры, поля для футбола, волейбола и баскетбола. Получилась многофункциональная площадка.

«Раньше стадион в ужасном состоянии был. Ребята запинались, падали, получали травмы. Сейчас с самого начала года мы уже принимаем зачеты и сразу видно, что у школьников улучшаются результаты. Надеюсь, сейчас у нас появятся тренеры и по легкой атлетике, и по футболу», — рассказывает учитель физической культуры школы №17 Ильшат Ганиев.

Обновленный стадион — в первую очередь школьный. Тем не менее, он открыт для всех желающих. Горожане могут приходить туда в свободное время, школой разработан специальный график посещений.

«Установили вот нам тренажеры. Дети прямо приходят в школу и бегут к ним. Родители, пока ждут детей, идут к тренажерам. Стадион —замечательное место, куда можно просто в выходной день пойти с детьми, с семьей», — говорит мама двух учеников школы №17 Лариса Ветошкина.

Еще один новый стадион в 2020 году появился в школе №35. Глава Ижевска Олега Бекмеметьев отметил, что такие спортобъекты появляются в столице Удмуртии не первый год.

«Мы очень надеемся, что этот нацпроект продолжит свою работу, и в следующие годы в Ижевске мы будем делать как минимум по 2 стадиона. Мы подготовили проектную документацию для строительства межшкольных стадионов в других образовательных организациях, теперь решается вопрос по финансированию», — сказал Олег Бекмеметьев.