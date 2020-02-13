«Аллею мужества» начнут создавать в Глазове в феврале

Проект запущен с опережением графика за счёт благотворительных взносов.

Глазов. Удмуртия. «Аллею мужества» начнут создавать в Глазове уже в феврале 2020 года. Об этом написал на своей странице сайта «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

«Уже в феврале после памятных мероприятий, посвящённых 31-ой годовщине вывода войск из Афганистана, мы приступаем к реализации патриотического проекта "Аллея мужества"», — написал градоначальник.

Он напомнил, что проект в области формирования комфортной городской среды был инициирован военкомом Владиславом Семёновым при полной поддержке патриотических организаций и активных горожан. А запущен он с опережением графика программы «Комфортная городская среда» за счёт привлечения благотворительных взносов предприятий и горожан.