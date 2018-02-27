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Аллея мужества в память о павших может появиться в Глазове

09:00, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#благоустройство\n#ветераны\n#Глазов\n#Удмуртия\n#комфорт
Фото: Официальный портал МО «Город Глазов»
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16 жителей Глазова погибли в локальных конфликтах.

Глазов. Удмуртия. Аллея мужества может появиться в Глазове. Об этом сообщает официальный портал города.

Напомним, что 18 марта на избирательных участках кроме выборов президента России в специальных зонах можно будет проголосовать и за общественную территорию, которую благоустроят в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В списке территорий Глазова есть и Аллея мужества — она может появиться около городского военкомата.

По замыслу авторов проекта, аллея должна объединить глазовчан, служивших в разных родах войск, и служить памяти павших в локальных конфликтах. На данный момент для изготовлен эскизный проект. Согласно ему, аллея будет покрыта брусчаткой от улицы Пряженникова до постамента с танком. Здесь планируется установить скамейки, обновить освещение, сделать точку подключения для аппаратуры. Сейчас во время митингов провод тянут от военкомата.

Также здесь могут появится шестнадцать плит, на которых будут указаны имена всех глазовчан, погибших в локальных конфликтах: пятеро жителей погибли в Афганистане, десять человек - в Чечне и один - в Эфиопии.

09:00, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
304
0
#благоустройство\n#ветераны\n#Глазов\n#Удмуртия\n#комфорт

 

 

 

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