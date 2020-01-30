С улиц Воткинска в принудительном порядке уберут штендеры

Предпринимателям дали срок до 1 февраля самостоятельно убрать рекламные конструкции с тротуаров.

Воткинск. Удмуртия. Улицы Воткинска в принудительном порядке очистят от штендеров. Как сообщает пресс-служба города, акция по ликвидации незаконно установленных рекламных конструкций пройдет с 1 по 5 февраля этого года. До этого времени у собственников есть возможность убрать штендеры добровольно.

Правила благоустройства запрещают ставить штендеры, мешающие проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 3 метров, либо на расстоянии менее 5 метров от бровки автомобильной дороги.

«Эти условия в нашем городе выполнить практически невозможно, так как у нас нет таких широких тротуаров», - отметили в муниципалитете.