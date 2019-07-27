Движение по улице Кирова в Ижевске будет затруднено из-за строительства ливневки

Работы будут вестись 3 и 4 августа.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Кирова в Ижевске будет затруднено из-за строительства ливневой канализации. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Работы будут вестись 3 и 4 августа в зоне пересечения улиц Кирова и Вадима Сивкова.

«В связи с этим при движении по улице Кирова (на участке от улицы Пушкинской до улицы Карла Маркса) будет сужение проезжей части», - предупредили в Госавтоинспекции.

Напомним, в 2019 году на ремонт ливневки в Ижевске направили 10 млн рублей. Это поможет решить проблему ливневых стоков на 8 участках.

Кроме того, ремонт проводят на перекрестке улиц Ленина и Пушкинской: на это место пожаловались горожане.