Росавиация разрешила аэропорту Ижевска принимать «Суперджет»

Соответствующий приказ был опубликован во вторник, 17 июля.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска сможет принимать «Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet). Соответствующий приказ Росавиации был опубликован гендиректором «Ижавиа» Александром Синельниковым на своей странице в фейсбуке во вторник, 17 июля.

«Сегодня издан приказ о допуске аэропорта Ижевск к приему Сухого Суперджета! Добро пожаловать. Открытое небо Ижевска приветствует Вас», - написал Синельников.

В документе отмечается, что допуск начинает действовать с 17 июля. Ранее в авиакомпании рассказали, что аэропорт завершает подготовку к приему воздушного судна типа RRJ-95B (Сухой Суперджет-100) для осуществления регулярных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот».

Представители «Аэрофлота» проводили обучение инженерно-технического персонала авиационно-технической базы ижевского аэропорта обслуживанию самолетов данного типа. Допуск аэропорта к приему «Суперджета» позволит одному из крупнейших в стране перевозчиков открыть в столице Удмуртии свои рейсы.

Стоит также сказать, что в начале июля «Аэрофлот» опубликовал информацию о том, что компания пополнила парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Российский авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом.