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Демонстрационные экзамены в 2023 сдадут более 2,5 выпускников техникумов и колледжей Удмуртии

12:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Демонстрационные экзамены в 2023 сдадут более 2,5 выпускников техникумов и колледжей Удмуртии
12:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#экзамен\n#студенты
Фото: пресс-служба Минобра Удмуртии
43
0

Студентов будут оценивать более тысячи независимых экспертов, в число которых войдут представители работодателей.

Ижевск. Удмуртия. В мае и июне в техникумах и колледжах Удмуртии проведут 205 демонстрационных экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования Удмуртии.

Экзамены будут сдавать 2 519 студентов. К демоэкзамену в рамках государственной итоговой аттестации готовятся 2 407 выпускников. 

Во время демонстрационного экзамена студенты должны будут выполнить практические задания в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. В текущем году ученики смогут выбрать уровень экзамена — базовый или профильный.

Аттестацию по базовому уровню проводят на основе требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом для среднего профессионального образования. Студенты должны показать выполнение трудовых функций и приемов, освоенных во время учебы.

Экзамен по профильному уровню проводится также на основе требований, ФГОС СПО, но еще учитываются и квалификационные требования от работодателей.

Навыки студентов станут оценивать более тысячи независимых экспертов, из них более 300 человек — представители работодателей. 

12:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#экзамен\n#студенты