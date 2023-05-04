Демонстрационные экзамены в 2023 сдадут более 2,5 выпускников техникумов и колледжей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В мае и июне в техникумах и колледжах Удмуртии проведут 205 демонстрационных экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования Удмуртии.

Экзамены будут сдавать 2 519 студентов. К демоэкзамену в рамках государственной итоговой аттестации готовятся 2 407 выпускников.

Во время демонстрационного экзамена студенты должны будут выполнить практические задания в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. В текущем году ученики смогут выбрать уровень экзамена — базовый или профильный.

Аттестацию по базовому уровню проводят на основе требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом для среднего профессионального образования. Студенты должны показать выполнение трудовых функций и приемов, освоенных во время учебы.

Экзамен по профильному уровню проводится также на основе требований, ФГОС СПО, но еще учитываются и квалификационные требования от работодателей.

Навыки студентов станут оценивать более тысячи независимых экспертов, из них более 300 человек — представители работодателей.