Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид

Воспитанники воткинской Станции юных техников оказались в числе лучших на всероссийском конкурсе программирования

11:10, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
Воспитанники воткинской Станции юных техников оказались в числе лучших на всероссийском конкурсе программирования
11:10, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
92
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
92
0

В финале были представлены 120 проектов, боровшихся за победу в шести номинациях.

Воткинск. Удмуртия. Ученики Станции юных техников из Воткинска завоевали призовые места на всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Конкурс проводился Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН».

В финал вышли 120 проектов, представленных в шести номинациях, в двух из которых воткинские школьники заняли призовые места. Так Илья Туляков победил в направлении «Прикладная программа» с работой «Использование технологии дополненной реальности в образовании».

Проект Глеба Русанова и Павла Фонарькова по разработке сайта, посвященного Воткинску, занял третье место в номинации «Веб-дизайн».

Победителей к конкурсу готовила педагог Станции юных техников Надежда Безумова.

11:10, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
92
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#образование
?>