Воспитанники воткинской Станции юных техников оказались в числе лучших на всероссийском конкурсе программирования

В финале были представлены 120 проектов, боровшихся за победу в шести номинациях.

Воткинск. Удмуртия. Ученики Станции юных техников из Воткинска завоевали призовые места на всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Конкурс проводился Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН».

В финал вышли 120 проектов, представленных в шести номинациях, в двух из которых воткинские школьники заняли призовые места. Так Илья Туляков победил в направлении «Прикладная программа» с работой «Использование технологии дополненной реальности в образовании».

Проект Глеба Русанова и Павла Фонарькова по разработке сайта, посвященного Воткинску, занял третье место в номинации «Веб-дизайн».

Победителей к конкурсу готовила педагог Станции юных техников Надежда Безумова.