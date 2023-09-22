Глазовский Педуниверситет открыл в Никарагуа Центр открытого образования

Глазов. Удмуртия. В Никарагуа появился Центр открытого образования на русском языке от Глазовского государственного инженерно-педагогического университета (ГИПУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Центр создали на базе языковой академии Talk. В нем местные жители будут бесплатно изучать русский язык на публичных курсах и лекциях. На уроки записались уже более 90 человек.

Напомним, что Центр открытого образования создали по поручению Министерство просвещения России. Такой же центр ГИПУ уже открыл в Венесуэле.