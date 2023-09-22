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Глазовский Педуниверситет открыл в Никарагуа Центр открытого образования

11:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Глазовский Педуниверситет открыл в Никарагуа Центр открытого образования
11:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
294
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#русский язык\n#ГИПУ имени Короленко
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии
294
0

На бесплатные занятия по изучению русского языка уже записались 90 человек.

Глазов. Удмуртия. В Никарагуа появился Центр открытого образования на русском языке от Глазовского государственного инженерно-педагогического университета (ГИПУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Центр создали на базе языковой академии Talk. В нем местные жители будут бесплатно изучать русский язык на публичных курсах и лекциях. На уроки записались уже более 90 человек.

Напомним, что Центр открытого образования создали по поручению Министерство просвещения России. Такой же центр ГИПУ уже открыл в Венесуэле

11:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
294
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#русский язык\n#ГИПУ имени Короленко