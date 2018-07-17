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В Ижевске откроются 5 дополнительных мест выдачи сертификатов допобразования

13:00, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
13:00, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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Получить документ можно с 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроются еще 5 мест, где можно с 1 августа получить сертификат дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба регионального модельного центра ДО Удмуртской Республики.

Получить сертификат теперь можно:

В Индустриальном районе:

Центр эстетического воспитания детей, школы № 64, 69, 84, Школа кадетского движения, гимназия № 56.

В Ленинском районе:

Центр детского творчества, школы № 10, 55, 60, 85, 89.

В Октябрьском районе:

Центр творческого развития «Октябрьский», школы № 28, 70, 87, 88, гимназия № 83.

В Устиновском районе:

Центр детского творчества, школы № 32, 71, 76, 81, 93.

В Первомайском районе:

Дом детского творчества, школы № 57, 58, 74, школа «Гармония».

Кроме того, документ можно получить во Дворце детского юношеского творчества и на сайте ur.pfdo.ru.

При себе необходимо иметь:

- свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет - паспорт);

- паспорт родителя;

- СНИЛС ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Каждый ребенок от 5 до 18 лет должен получить сертификат дополнительного образования, чтобы посещать кружки и секции. Напомним, что ранее власти рассказали о 30 местах, где будут выдавать документ.

13:00, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
85
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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