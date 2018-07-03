В Ижевске сертификаты допобразования будут выдавать в 30 учреждениях

Отметим, что ранее чиновники сообщали, что идентификационный номер можно будет получить только в 6 местах.
Ижевск. Удмуртия. Сертификаты дополнительного образования для детей будут выдавать в 30 образовательных учреждениях Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Для того чтобы получить сертификат, нужно написать заявление. «Пункты приема» будут открыты с 1 августа во всех районах города.
Индустриальный район:
- Центр эстетического воспитания детей (улица Воткинское шоссе, 138);
- Школа №64 (улица Халтурина, 150);
- Школа №69 (улица Дзержинского, 71);
- Школа №84 (улица Тимирязева, 23а);
- Школа кадетского движения (улица Буммашевская, 50);
- Гимназия № 56 (улица Удмуртская, 230).
Ленинский район:
- Центр детского творчества (улица Клубная, 50а);
- Школы №10 (улица Степная, 81);
- Школа №55 (улица Автономная, 23);
- Школа №60 (улица Тверская, 58);
- Школа №85 (улица Оружейника Драгунова, 74);
- Школа №89 (Заречное шоссе, 37).
Октябрьский район:
- Центр творческого развития «Октябрьский» (улица 5-я Подлесная, 44);
- Школы №28 (переулок Широкий, 71а);
- Школа №70 (улица Школьная, 54);
- Школа №87 (улица Холмогорова, 37);
- Школа №88 (улица Пушкинская, 285);
- Гимназия №83 (улица Холмогорова, 22).
Устиновский район:
- Центр детского творчества (улица Труда, 2; улица Союзная, 75);
- Школа №32 (улица Молодежная, 26);
- Школа №71 (улица Короткова, 17а);
- Школа №76 (улица Барышникова, 51);
- Школа №81 (улица Союзная, 149);
- Школа №93 (улица Ворошилова, 66).
Первомайский район:
- Дом детского творчества (улица Ворошилова, 66).
- Школа №57 (улица Восточная, 12);
- Школа №58 (улица Краева, 50);
- Школа №74 (улица Ленина, 168);
- Школа «Гармония» (улица Карла Либкнехта, 24).
Также можно обратиться во Дворец детского (юношеского) творчества - муниципальный опорный центр по реализации федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
При оформлении заявления нужно предоставить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ребенку уже 14 лет;
- документ, удостоверяющий личность родителя ребенка (паспорт или водительские права);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- СНИЛС ребенка.
Новая система посещения кружков и секций подразумевает, что каждый ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет должен получить сертификат дополнительного образования.
Напомним, ранее организаторы заявляли, что подать заявление на получение сертификата можно будет только в 6 местах.