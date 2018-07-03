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В Ижевске сертификаты допобразования будут выдавать в 30 учреждениях

09:00, 03 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 03 июля, 2018
Диана Ворончихина
1620
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Отметим, что ранее чиновники сообщали, что идентификационный номер можно будет получить только в 6 местах.

Ижевск. Удмуртия. Сертификаты дополнительного образования для детей будут выдавать в 30 образовательных учреждениях Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для того чтобы получить сертификат, нужно написать заявление. «Пункты приема» будут открыты с 1 августа во всех районах города.

Индустриальный район:

- Центр эстетического воспитания детей (улица Воткинское шоссе, 138);

- Школа №64 (улица Халтурина, 150);

- Школа №69 (улица Дзержинского, 71);

- Школа №84 (улица Тимирязева, 23а);

- Школа кадетского движения (улица Буммашевская, 50);

- Гимназия № 56 (улица Удмуртская, 230).

Ленинский район:

- Центр детского творчества (улица Клубная, 50а);

- Школы №10 (улица Степная, 81);

- Школа №55 (улица Автономная, 23);

- Школа №60 (улица Тверская, 58);

- Школа №85 (улица Оружейника Драгунова, 74);

- Школа №89 (Заречное шоссе, 37).

Октябрьский район:

- Центр творческого развития «Октябрьский» (улица 5-я Подлесная, 44);

- Школы №28 (переулок Широкий, 71а);

- Школа №70 (улица Школьная, 54);

- Школа №87 (улица Холмогорова, 37);

- Школа №88 (улица Пушкинская, 285);

- Гимназия №83 (улица Холмогорова, 22).

Устиновский район:

- Центр детского творчества (улица Труда, 2; улица Союзная, 75);

- Школа №32 (улица Молодежная, 26);

- Школа №71 (улица Короткова, 17а);

- Школа №76 (улица Барышникова, 51);

- Школа №81 (улица Союзная, 149);

- Школа №93 (улица Ворошилова, 66).

Первомайский район:

- Дом детского творчества (улица Ворошилова, 66).

- Школа №57 (улица Восточная, 12);

- Школа №58 (улица Краева, 50);

- Школа №74 (улица Ленина, 168);

- Школа «Гармония» (улица Карла Либкнехта, 24).

Также можно обратиться во Дворец детского (юношеского) творчества - муниципальный опорный центр по реализации федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

При оформлении заявления нужно предоставить следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ребенку уже 14 лет;

- документ, удостоверяющий личность родителя ребенка (паспорт или водительские права);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- СНИЛС ребенка.

Новая система посещения кружков и секций подразумевает, что каждый ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет должен получить сертификат дополнительного образования.

Напомним, ранее организаторы заявляли, что подать заявление на получение сертификата можно будет только в 6 местах.

09:00, 03 июля, 2018
Диана Ворончихина
1620
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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