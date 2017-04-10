В Ижевске техникуму радиоэлектроники присвоили имя Александра Воскресенского

Советский инженер, организатор промышленного производства аппаратуры для ракетной техники 24 года возглавлял электромеханический завод в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевскому техникуму радиоэлектроники и информационных технологий присвоили имя бывшего директора электромеханического завода Александра Воскресенского. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Инициативу регионального министерства образования и науки, педагогического коллектива техникума и коллектива Ижевского электромеханического завода «Купол» поддержал президиум правительства Удмуртской Республики.

В 2017 году техникум отметит 50 лет со дня основания. За полвека он выпустил 11 тыс. рабочих и специалистов.

Наша справка:

Александр Васильевич Воскресенский (29 января 1928 года — 5 апреля 2014 года). Родился в деревне Пуминово Чухломского района Костромской области.

В 1952 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, затем был направлен на работу в Удмуртскую АССР. С 1953 года — главный инженер Юкаменской машинно-тракторной станции, потом стал директором Больше-Юндинской машинно-тракторной станции, а затем — Балезинской районной технической станции.

В 1958 году переехал в Ижевск, начал работу на Ижевском мотозаводе, был начальником конструкторского бюро, заместителем начальника цеха, заместителем главного инженера, главным инженером.

В 1964 году занял должность директора Ижевского электромеханического завода (впоследствии – производственного объединения «Ижевский электромеханический завод»).