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Символом фестиваля русской старообрядческой культуры в Удмуртии станет самовар

11:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
Символом фестиваля русской старообрядческой культуры в Удмуртии станет самовар
11:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
204
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: pixabay.com
204
0

Он пройдет в деревне Бараны 26 июня.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии 26 июня пройдет II межрегиональный фестиваль русской старообрядческой культуры «Петровское Заговенье». Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

С давних пор праздник отмечают в деревне Бараны – там проживает много старообрядцев. На территории есть дом трех культур «Венок», входящий в список 100 лучших достопримечательностей региона в проекте «ДаУР!».

На фестиваль съедутся гости из Глазовского, Балезинского, Красногорского, Кезского районов, Ижевска, а также соседних регионов - Кировской области и Пермского края.

Символом этого года станет самовар, он олицетворяет семейный очаг и гостеприимство.

Начнется «Петровское Заговенье» в 10:00 с театрализованного шествия делегации по старообрядческой улице.

После выступят коллективы, а закончится праздник молодецкими забавами, состязанием косарей и семейным конкурсом.

11:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
204
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#фестиваль