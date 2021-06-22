Символом фестиваля русской старообрядческой культуры в Удмуртии станет самовар

Он пройдет в деревне Бараны 26 июня.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии 26 июня пройдет II межрегиональный фестиваль русской старообрядческой культуры «Петровское Заговенье». Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

С давних пор праздник отмечают в деревне Бараны – там проживает много старообрядцев. На территории есть дом трех культур «Венок», входящий в список 100 лучших достопримечательностей региона в проекте «ДаУР!».

На фестиваль съедутся гости из Глазовского, Балезинского, Красногорского, Кезского районов, Ижевска, а также соседних регионов - Кировской области и Пермского края.

Символом этого года станет самовар, он олицетворяет семейный очаг и гостеприимство.

Начнется «Петровское Заговенье» в 10:00 с театрализованного шествия делегации по старообрядческой улице.

После выступят коллективы, а закончится праздник молодецкими забавами, состязанием косарей и семейным конкурсом.