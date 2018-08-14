Два объекта культурного наследия в Удмуртии признали бесхозными

Глазовский прокурор принял меры к их сохранению.

Глазов. Удмуртия. Глазовский межрайонный прокурор принял меры к сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, на органы местного самоуправления возложили обязанности для постановки ОКН на учёт.

После обращения Агентства по госохране ОКН Удмуртии межрайонной прокуратурой выявлены объекты культурного наследия, обладающие признаками бесхозяйного имущества, находящиеся на территории МО Глазовского района и города Глазова. Установлено, что в Едином госреестре недвижимости отсутствует информация о зарегистрированных правах на памятники: «Братская могила погибших в войне с Колчаком», «Памятник воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». До настоящего времени собственники объектов и эксплуатирующие организации не определены.





Отметим, что согласно федеральному законодательству к вопросам местного значения относится, в том числе, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Всего Глазовским межрайонным прокурором подготовлено 4 административных исковых заявления по 6 объектам культурного наследия. В настоящее время рассмотрены и удовлетворены 2 заявления, остальные находятся на рассмотрении.

На МО «Верхнебогатырское» и МО «Кожильское» судом возложена обязанность по обращению с заявлением о постановке на учёт ОКН в качестве бесхозяйного.