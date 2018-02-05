Задача проекта - сохранение и развитие традиций мужского песнопения.

Ижевск. Удмуртия. VII всероссийский фестиваль «Мужское певческое братство» пройдет в Удмуртии с 22 по 25 февраля. Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики, основной задачей проекта является сохранение и развитие традиций мужского песнопения.

С 3 февраля в республике проходят отборочные этапы конкурса.

3 февраля в Культурном центре «Россия» выступили хоровые коллективы из Балезинского, Глазовского, Красногорского, Юкаменского, Ярского районов, Глазова.

4 февраля на сцене Якшур-Бодьинского районного ДК собрались артисты из Дебесского, Игринского, Кезского, Селтинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов и Ижевска. Ч

11 февраля отборочный этап пройдет в ДК «Зори Кизнера» Кизнер, где выступят коллективы Можги, Алнашского, Граховского, Вавожского, Кизнерского, Малопургинского и Можгинского районов.

Участниками фестиваля станут победители зональных смотров, а также участники из других регионов страны. Мужские вокальные коллективы представят хоровое, духовное, классическое, народное и современное музыкальное искусство.