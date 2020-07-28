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Для аграриев Удмуртии запустят бизнес-акселератор

14:35, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Для аграриев Удмуртии запустят бизнес-акселератор
14:35, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
94
0
#бизнес\n#Удмуртия\n#экспорт\n#акселератор
Фото: vk.com/udmapk18
94
0

Подать заявку на участие в программе могут предприятия, нацеленные на экспорт.

Ижевск. Удмуртия. Для аграриев Удмуртии запустят бизнес-акселератор «Made in Udmurtia». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Экспертную поддержку внедрят к сентябрю 2020 года. Как отмечает генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов, программа поможет бизнесу за 15 месяцев выйти на новые рынки сбыта и сэкономить сотни тысяч долларов на ошибках. Он добавил, что с командами будут работать эксперты в области внешнеэкономической деятельности.

В регионе уже стартовал прием заявок на шестой поток экспортного акселератора, его участниками станут предприятия агропромышленного комплекса (АПК) республики, нацеленные на экспорт.

Аграриев ждет интенсивный трехмесячный курс, а также годовое сопровождение для достижения цели, которую предприятия поставят себе на старте программы. Это, в том числе, удвоение экспортной выручки, выход на новый рынок, продвижение на зарубежный рынок нового продукта. Подать заявку на участие можно на сайте Корпорации развития Удмуртии.

Отметим, что мероприятие является одним из ключевых направлений экономического блока, которое позволяет Удмуртской Республике формировать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, увеличивать долю таких предприятий в валовом региональном продукте, повышать занятость в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Также на 23 июля экспорт продукции АПК Удмуртии достиг 2,13 млн долларов, в 2019 году на эту дату показатель составлял 1,49 млн долларов. В настоящее время в регионе зарегистрировано 14 действующих экспортеров сельхозпродукции.

14:35, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
94
0
#бизнес\n#Удмуртия\n#экспорт\n#акселератор

 

 

 


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