Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

Такое заголовок New York Post возмутил пользователей социальных сетей.

США. Газета New York Post опубликовала статью о победе сборной России в финале Олимпийских игр с заголовком «Команда без страны выиграла хоккейное золото». Это вызвало возмущение со стороны пользователей социальных сетей, пишет «Газета.ru».

На материал иностранного издания отреагировал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев, заявивший, что эта статья — «типичная провокация».

Напомним, что в воскресенье, 25 февраля, сборная России по хоккею обыграла Германию и завоевала олимпийское золото со счетом 4:3.