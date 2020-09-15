В «Аэрофлоте» изменили правила перевозки животных

Масса питомца вместе с контейнером не должна превышать 8 кг.

Москва. Компания «Аэрофлот» изменила правила перевозки животных. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Начиная со вторника, 15 сентября, пассажир самолета может перевозить с собой только 1 контейнер с комнатным животным, при этом в переноске может находиться только один питомец.

Исключение составляют котята и щенки в количестве не более трех, которые старше 8 недель, но не старше 6 месяцев. Также одно из условий для их перевозки в салоне – масса животных вместе с контейнером не должна быть больше 8 кг. Брать с собой в полет животных могут только совершеннолетние пассажиры.

Для перевозки двух и более домашних любимцев, можно воспользоваться услугами грузового отсека.

Как и прежде, собаки «опасных» пород перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.

По информации РБК, изменения коснулись и оформления животного. К переноске нужно прикрепить бирку с контактными данными. Её выдадут на стойке регистрации.

В марте 2020 года компания «S7» также изменила правила перевозок питомцев. Владельцы могут взять на борт животных весом до 10 кг.