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Бывшему челябинскому вице-губернатору заменили срок в колонии на принудительные работы

15:23, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
Бывшему челябинскому вице-губернатору заменили срок в колонии на принудительные работы
15:23, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Челябинск\n#колония\n#суд
Фото: Pixabay
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Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

Челябинск. Челябинская область. Бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову заменили срок в колонии на принудительные работы. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, чиновника приговорили к 5,5 годам заключения и штрафу в размере 7 млн рублей за мошенничество и взяточничестве в октябре 2018 года. Так, он получил от бывшего главы Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей за содействие в назначении последнего мэром Магнитогорска.

По ходатайству об УДО суд заменил лишение свободы на принудительные работы, сообщила консультант Ольга Кадочникова. Таким образом Санданов отбыл половину срока, с учетом содержания под стражей и домашним арестом. Также его обвинили в подстрекательстве во взломе электронной почты политолога Александра Подопригоры. Чиновник хотел получить доступ к его переписке с бывшим руководителем управления администрации губернатора Александром Плозовым.

Осужденный вину не признал.

15:23, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
107
0
#Челябинск\n#колония\n#суд

 

 

 


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