Бывшему челябинскому вице-губернатору заменили срок в колонии на принудительные работы

Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.





Челябинск. Челябинская область. Бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову заменили срок в колонии на принудительные работы. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, чиновника приговорили к 5,5 годам заключения и штрафу в размере 7 млн рублей за мошенничество и взяточничестве в октябре 2018 года. Так, он получил от бывшего главы Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей за содействие в назначении последнего мэром Магнитогорска.

По ходатайству об УДО суд заменил лишение свободы на принудительные работы, сообщила консультант Ольга Кадочникова. Таким образом Санданов отбыл половину срока, с учетом содержания под стражей и домашним арестом. Также его обвинили в подстрекательстве во взломе электронной почты политолога Александра Подопригоры. Чиновник хотел получить доступ к его переписке с бывшим руководителем управления администрации губернатора Александром Плозовым.

Осужденный вину не признал.