Соответствующую директиву выпустило правительство.

Москва. Главу «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, поступила соответствующая директива правительства, ведомство выпустило распоряжение.

Напомним, в январе 2019 года в сети появилось скандальное видео, смонтированное из фрагментов онлайн-игры. На кадрах бывший первый замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг угрожал игрокам физической расправой, а также орал на подчиненную и обсуждал нерабочие отношения.

После публикации ролика в СМИ Горринга уволили. Также следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Интерфакс» уточняет, что временно исполнять обязанности главы госхолдинга будет первый заместитель главы «Росгеологии» – руководитель производственного блока Сергей Сучков.