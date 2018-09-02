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Алексей Улюкаев еще неделю пробудет в тюремной больнице

17:25, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
17:25, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
658
0
#власть и чиновники\n#тюрьмы\n#больницы
Фото: life.ru
658
0

Бывшего министра экономического развития в середине августа планово поместили в больницу.

Торжок. Тверская область. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев пробудет в тюремной больнице еще неделю. Об этом пишут «Известия».

«Улюкаев чувствует себя хорошо, получает необходимые процедуры. По словам врачей, он будет находиться в тюремной больнице в Торжке еще около недели», - приводит ТАСС слова главы регионального отделения Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Игоря Эльгардта.

31 августа стало известно, что в середине месяца Улюкаева планово поместили в больницу исправительного учреждения. По данным Эльгардта, угрозы для жизни осужденного нет. В декабре 2017 года Улюкаева осудили на 8 лет за получение взятки в размере 2 млн долларов.

17:25, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
658
0
#власть и чиновники\n#тюрьмы\n#больницы

 

 

 


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