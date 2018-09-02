Алексей Улюкаев еще неделю пробудет в тюремной больнице

Бывшего министра экономического развития в середине августа планово поместили в больницу.

Торжок. Тверская область. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев пробудет в тюремной больнице еще неделю. Об этом пишут «Известия».

«Улюкаев чувствует себя хорошо, получает необходимые процедуры. По словам врачей, он будет находиться в тюремной больнице в Торжке еще около недели», - приводит ТАСС слова главы регионального отделения Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Игоря Эльгардта.

31 августа стало известно, что в середине месяца Улюкаева планово поместили в больницу исправительного учреждения. По данным Эльгардта, угрозы для жизни осужденного нет. В декабре 2017 года Улюкаева осудили на 8 лет за получение взятки в размере 2 млн долларов.