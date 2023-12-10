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Стали известны подробности пожара в ижевской ГКБ №2

14:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Стали известны подробности пожара в ижевской ГКБ №2
14:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
334
0
#пожары\n#эвакуация\n#больницы\n#Ижевск
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
334
0

Всего из здания эвакуировали 66 человек.

Ижевск. Удмуртия. Выяснились подробности утреннего возгорания в ижевской ГКБ №2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

10 декабря в 05:59 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в городской клинической больнице №2. Происходило горение на 3 этаже стационара.

Возможной причиной пожара называют короткое замыкание в удлинителе.

«Необходимо в первую очередь отметить слаженную работу медперсонала больницы: благодаря их грамотным и оперативным действиям они самостоятельно, до приезда пожарных, успели произвести эвакуацию пациентов с горящего этажа. Никто не пострадал», — рассказал заместитель начальника Главного управления по государственному пожарному надзору МЧС России по Удмуртии Дмитрий Одегов.  

В результате пожара уничтожена внутренняя отделка кабинета медсестры. 

Всего из здания эвакуировали 66 человек.

14:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
334
0
#пожары\n#эвакуация\n#больницы\n#Ижевск