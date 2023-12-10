Стали известны подробности пожара в ижевской ГКБ №2

Ижевск. Удмуртия. Выяснились подробности утреннего возгорания в ижевской ГКБ №2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

10 декабря в 05:59 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в городской клинической больнице №2. Происходило горение на 3 этаже стационара.

Возможной причиной пожара называют короткое замыкание в удлинителе.

«Необходимо в первую очередь отметить слаженную работу медперсонала больницы: благодаря их грамотным и оперативным действиям они самостоятельно, до приезда пожарных, успели произвести эвакуацию пациентов с горящего этажа. Никто не пострадал», — рассказал заместитель начальника Главного управления по государственному пожарному надзору МЧС России по Удмуртии Дмитрий Одегов.

В результате пожара уничтожена внутренняя отделка кабинета медсестры.

Всего из здания эвакуировали 66 человек.