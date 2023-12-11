В больницы Удмуртии в 2023 году пришли на работу более 700 новых специалистов

Ижевск. Удмуртия. В государственные медицинские организации Удмуртии в 2023 году пришли на работу 353 врача и 364 средних медицинских работников. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин, передаёт пресс-служба Минздрава региона.

«В 2023 году нам удалось привлечь на работу в государственную систему из частных клиник, из других российских субъектов и после окончания учебных заведений 353 врача и 364 средних медработников, всего 717 человек. Это получилось во многом благодаря трёхуровневой системе мер поддержки, которая действует в республике», — отметил доктор Багин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Удмуртии успешно работают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — в 2023 году по ним в сельскую медицину уже привлечены 47 врачей и 33 специалиста со средним медицинским образованием. Также медицинские работники, приехавшие на работу на самые востребованные специальности, могут рассчитывать на региональные выплаты в размере 300 и 500 тысяч рублей. В этом году такую поддержку получили 25 врачей и 25 средних медработников. На муниципальном уровне медикам компенсируется оплата ЖКУ и предоставляется служебное жилье. Подготовка и привлечение медицинских кадров — одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Вопроса кадров в сфере здравоохранения коснулся во время своей прямой линии глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Я понимаю, что любая ситуация, когда человек не попал вовремя на приём к врачу — она плохая. Но нельзя не признать, что мы в России на 17 месте по обеспечению врачами и средним медперсоналом. Это факт. Самая худшая ситуация была по Глазову, там пришло на работу более 30 человек из разных регионов. В Сарапульскую больницу на начало этого года было принято 28 специалистов, это 7 терапевтов, 5 врачей приёмного отделения, 4 рентгенолога, 3 травматолога, офтальмолог, невролог и другие. Ситуация меняется. 6 квартир предоставили иногородним специалистам только в Сарапуле. В Глазове тоже предоставляют служебное жильё. У нас второй год приходят в отрасль больше, чем уходят», — заявил глава Удмуртии.

Он также отметил, что в тех муниципалитетах, где есть высокая потребность в участковых терапевтах, на помощь врачам привлекаются фельдшера.

«Если ситуация там более острая, мы будем привлекать туда специалистов, чтобы перед Новым годом пожилые люди, участники СВО и их семьи смогли пройти диспансеризацию и необходимые осмотры», — отметил Александр Бречалов.