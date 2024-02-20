Сергей Багин: Дебёсская районная больница — яркий пример разумной организации сельской медицины

Дебёсы. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин отметил Дебёсскую районную больницу как пример правильной и разумной организации сельской медицины. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Багин посетил медучреждение во время рабочей поездки по районам Удмуртии. Вместе с коллегами он осматривает местные больницы и разбирается в задачах и вопросах, которые возникают в медучреждениях.

Кадровая укомплектованность Дебёсской районной больницы составила 95% по врачам и 97% — по среднему медперсоналу. Отмечается, что главврач учреждения привлекла сюда специалистов из Пермского края и Краснодара.

В 2022 году в медучреждении полностью обновили рентгенологическое отделение и теперь в нём проводят диагностику на новом оборудовании. А в 2023 году в больнице завершился ремонт стерилизационного отделения, где установили у современный автоклав и дезинфекционную моечную машину. Помимо этого, в здании есть собственная галокамера и соляная шахта.

«Ещё раз убеждаюсь в том, что районные больницы в республике очень неплохо оснащены, порой даже лучше, чем городские», — отметил Сергей Багин.

От рассказал, что за последние 5 лет в районные больницы региона поставили более 140 единиц оборудования. В 2024 будет куплено ещё 535 единиц техники.

«Наша общая задача — довести все районные больницы до такого уровня оснащения и кадровой обеспеченности, как в Дебёсах. Но для этого нужны не только усилия медиков, но и активная позиция глав районов и муниципалитетов», — заявил и. о. министра здравоохранения Удмуртии.