Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

Жителей Ижевска приглашают расписать стены в детской больнице в рамках проекта «Яркое начало»

16:55, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Ижевска приглашают расписать стены в детской больнице в рамках проекта «Яркое начало»
16:55, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Ижевск\n#художники\n#дети\n#больницы
Фото: vk.com/irinamamama 
32
0

Художница Ирина Мамаева приглашает желающих преобразить пространство в ГБ №3.

Ижевск. Удмуртия. В рамках социального арт-проекта «Яркое начало» ижевчане могут расписать стены в городской больнице №3 на улице Нагорной, 56а. Об этом в соцсетях рассказала куратор проекта художница Ирина Мамаева.

Мероприятие пройдёт в выходные, 17 и 18 февраля, а также 24 и 25 февраля. Время проведения — с 12:00 до 18:00. Опыт в живописи не требуется.

Желающие принять участие в акции могут сообщить об этом самой Ирине по номеру телефона 8 912 763 47 74 или в личные сообщения через её страницу «ВКонтакте»

Напомним, в рамках проекта «Яркое начало» в 2019 году ижевчане украсили стены травматологического отделения детской больницы №2 на улице Наговицына и коридор Республиканской детской клинической больницы на улице Ленина. 

Возрастное ограничение: 18+

16:55, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Ижевск\n#художники\n#дети\n#больницы