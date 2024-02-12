Жителей Ижевска приглашают расписать стены в детской больнице в рамках проекта «Яркое начало»

Ижевск. Удмуртия. В рамках социального арт-проекта «Яркое начало» ижевчане могут расписать стены в городской больнице №3 на улице Нагорной, 56а. Об этом в соцсетях рассказала куратор проекта художница Ирина Мамаева.

Мероприятие пройдёт в выходные, 17 и 18 февраля, а также 24 и 25 февраля. Время проведения — с 12:00 до 18:00. Опыт в живописи не требуется.

Желающие принять участие в акции могут сообщить об этом самой Ирине по номеру телефона 8 912 763 47 74 или в личные сообщения через её страницу «ВКонтакте».

Напомним, в рамках проекта «Яркое начало» в 2019 году ижевчане украсили стены травматологического отделения детской больницы №2 на улице Наговицына и коридор Республиканской детской клинической больницы на улице Ленина.

Возрастное ограничение: 18+