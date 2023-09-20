Глава Удмуртии заявил, что необходимо определить больницы, требующие срочного ремонта

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл расширенное совещание, посвящённое промежуточным итогам работы отрасли здравоохранения республики за восемь месяцев. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Нацпроект «Здравоохранение», инициированный президентом России Владимиром Путиным, очень помогает нам с модернизацией отрасли. Накануне на нашей встрече с Владимиром Владимировичем мы обсудили необходимость продолжения строительства и ремонтов учреждений отрасли. Президент обратил особое внимание на ремонты сельских объектов здравоохранения. Вы знаете, что мы ещё в 2019 году начали проект «Большой ремонт» и капитально отремонтировали много крупных больниц. Какие бы финансовые вопросы перед нами не стояли, мы должны ежегодно стараться объекты здравоохранения включать в инвестиционную программу и решать эти вопросы», — заявил Александр Бречалов.

Он поручил вице-премьеру Эльвире Пинчук ещё раз провести тщательную инвентаризацию и выделить объекты, которые требуют незамедлительного ремонта. Глава Удмуртии напомнил, что с 2019 года в республике построено более 100 новых ФАПов, возведено две новые поликлиники в Можге и в Воткинске, две врачебные амбулатории в Завьяловском районе, на 30 объектах за счет собственных средств региона проведены масштабные капитальные ремонты. И эти работы продолжаются — сейчас строится новая поликлиника в Сарапуле и пять врачебных амбулаторий в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Воткинском и Сарапульском районах.

В 2024 году будут возведены ещё пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Дебёсском, Красногорском, Вавожском, Малопургинском, Можгинском районах и две врачебные амбулатории в Вавожском и Завьяловском районах.

Отдельно глава Удмуртии подчеркнул важность своевременного оказания медицинской помощи и реабилитации участникам СВО и работе с обращениями граждан.

«Этот вопрос мы тоже обсуждали с главой государства. Давно уже принято решение, что в Удмуртии помощь участникам СВО и членам их семей оказывается в первоочередном порядке, и я прошу вас отнестись к этому очень внимательно и ответственно», — отметил Бречалов.

Также Александр Бречалов сообщил подробности о кадровых изменениях в министерстве здравоохранения. Напомним, новым и. о. министра стал доктор Багин. Бывший руководитель министерства Наталья Якимова приняла решение уйти с занимаемой должности по собственному желанию. Она поблагодарила команду Минздрава Удмуртии и главных врачей за помощь и поддержку и отметила, что планирует остаться работать в отрасли и проводить больше времени с семьёй.

Сергей Багин, в свою очередь, подчеркнул, что в республике будет продолжена плановая работа по увеличению кадровой укомплектованности медучреждений, по доступности медицинской помощи и по повышению удовлетворённости населения: «Ближайшая задача — обеспечить нормальную работу амбулаторного звена в период роста респираторных заболеваний, выполнить план по вакцинации и диспансеризации населения».