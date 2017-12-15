Дело Улюкаева: бывший министр экономического развития России проведет в тюрьме 8 лет

Суд признал его виновным в получении взятки в 2 млн долларов.

Москва. Замоскворецкий суд российской столицы вынес приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Как пишет Интерфакс, экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов.

«Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере» - заявила судья Лариса Семенова.

Согласно решению суда, экс-чиновник проведет в тюрьме 8 лет. Это минимальный срок, предусмотренный выдвинутыми против него обвинениями.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 130 млн рублей, а также запрещено занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания наказания.

В настоящее время Алексей Улюкаев взят под стражу в зале суда. Позднее его доставят в СИЗО.