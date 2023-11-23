Капремонт Глазовской межрайонной больницы начнут в 2024 году

Глазов. Удмуртия. Капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы начнётся в 2024 году. Об этом сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что средства на эти работы включены в проект федерального бюджета на следующие три года.

«В 2024 году на ремонт будет выделено 300 млн рублей от федерации и около 60 млн из республиканского бюджета. А всего за три года вложим в больницу около миллиарда рублей — это результат нашей совместной работы с депутатом Госдумы от республики Андреем Исаевым и администрацией города», — написал глава Удмуртии.

Ремонт начнут с операционного блока — каждый год в нём проводят более 4 000 операций. Процесс организуют так, чтобы из 8 операционных в ремонте по очереди были 2-3, а остальные работали. Кроме того, туда закупят высокотехнологичное оборудование.

«Объект большой — больница обслуживает не только Глазов, но и близлежащие районы — больше 170 тысяч человек. Обновляем его поэтапно», — подчеркнул руководитель региона.

Он напомнил, что в 2021 году в медучреждении отремонтировали хирургическое отделение, в 2022 году заменили окна и лифты. Благодаря поддержке премьер-министра России Михаила Мишустина закупили аппараты УЗИ, передвижной рентген, гемоанализатор, операционное оборудование, аппараты ИВЛ.

По нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в больнице установлен ангиограф для операций на сердце и сосудах. До конца 2023 года здесь отроют Региональный сосудистый центр.