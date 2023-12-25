Жителям Удмуртии рассказали, как будут работать больницы региона в новогодние праздники

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили график работы больниц с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Взрослые поликлиники в стандартном режиме будут функционировать 2 и 5 января 2024 года. А 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января медучреждения начнут работать в режиме субботнего дня. Пациентам смогут оказать неотложную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачи обслужат вызовы на дому, а также в больнице можно будет обратиться к дежурному врачу. Пункты вакцинации в праздничные дни станут принимать пациентов по графику субботы.

31 декабря 2023 года, 1, 7 января 2024 года являются выходными днями для врачей.

У детских поликлиник другой режим работы на праздники. 30, 31 декабря, 4, 6, 8 января больницы будут работать в режиме субботнего дня. В больницах на прием можно будет попасть к дежурному врачу, также получится вызвать скорую помощь или специалиста на дом.

1, 3, 7 января график работы больниц совпадает с режимом выходного дня. Принимать пациентов будет дежурный врач, а также специалисты окажут неотложную медпомощь.

2 и 5 января помимо работы дежурного врача и обслуживания вызовов на дому, в больницах получится записаться на прием к узким специалистам. Также в работу включатся диагностические службы и врачебные комиссии.

Отмечается, что 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января детские стоматологи будут работать по графику, установленному в их медорганизациях. А 2 и 6 января на прием к этим специалистам можно будет попасть с 08:00 до 20:00. В эти 2 дня также будут работать стоматологи-хирурги и ортодонты.

Молочные кухни будут работать все праздничные и выходные дни. Их график не изменится.

Поменяется график работы колл-центра Минздрава Удмуртии. 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января дозвониться можно будет с 08:00 до 14:00, а 2 и 5 января — с 08:00 до 16:00. 31 декабря, 1, 7 января являются выходными днями. Звонок осуществляется по номеру +8 (800) 100-24-47.