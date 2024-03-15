Более 135 млн рублей направят на ремонт Нылгинской больницы в Удмуртии

Нылга. Удмуртия. Более 130 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на капитальный ремонт Нылгинской участковой больницы. Как передаёт портал udmurt.ru, её ремонт начнётся в 2024 году. Об этом во время своей рабочей поездки в Увинский район заявил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

«Больница в Нылге давно нуждается в ремонте, и мы ещё в прошлом году начали работы по проектированию. Здание 1991 года постройки нуждается в укреплении фундамента. Сейчас уже есть проектное решение, проектно-сметная документация прошла экспертизу, и мы начинаем ремонтные работы. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 136,7 млн рублей. Работы рассчитаны на 2024-2025 годы, что обусловлено спецификой медицинского учреждения. Мы не можем прекращать работу поликлиники, поэтому строители будут работать в стеснённых условиях», — сообщил Ярослав Семёнов.

Отметим, что больница в селе Нылга обслуживает более 6,3 тысяч человек, в том числе 1 238 детей.

Сейчас строителям предстоит усилить фундамент здания, заменить коммуникации, провести ремонтные работы снаружи и внутри здания. Самое главное изменение — больница станет доступной для маломобильных групп населения.

«Изначально в здании предусматривалось наличие лифта, но он так и не был установлен. После завершения капитального ремонта здесь появится пассажирский лифт, также для маломобильных групп граждан запланирован отдельный вход на 1 этаже. Главная задача, которая будет стоять перед строителями – сделать ремонтные работы безопасными для пациентов и выполнить их на высоком качественном уровне», — отметил Ярослав Семёнов.