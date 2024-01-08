В Увинской районной больнице появилось новое оборудование для диабетиков

Ува. Удмуртия. В Увинскую районную больницу поступил аппарат для измерения гликированного гемоглобина. Об этом сообщили в соцсетях больницы.

Новый аппарат позволит измерять гликированный гемоглобин с помощью лабораторных методов.

В свою очередь, это поможет достичь целевых показателей гликемического контроля, что значительно уменьшит риск развития сосудистых осложнений заболевания, среди которых диабетические ретинопатия и нефропатия.