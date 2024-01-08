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В Увинской районной больнице появилось новое оборудование для диабетиков

14:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Увинской районной больнице появилось новое оборудование для диабетиков
14:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
836
0
#больницы\n#сахарный диабет\n#Увинский район
Фото: vk.com/wall-28558821_12638
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Аппарат позволит значительно уменьшить риск развития сосудистых осложнений заболевания.

Ува. Удмуртия. В Увинскую районную больницу поступил аппарат для измерения гликированного гемоглобина. Об этом сообщили в соцсетях больницы.

Новый аппарат позволит измерять гликированный гемоглобин с помощью лабораторных методов.

В свою очередь, это поможет достичь целевых показателей гликемического контроля, что значительно уменьшит риск развития сосудистых осложнений заболевания, среди которых диабетические ретинопатия и нефропатия.

14:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
836
0
#больницы\n#сахарный диабет\n#Увинский район