Александр Бречалов раскритиковал очистку подъездных путей к больницам в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова на аппаратном совещании с главой республики рассказала о расчистке от снега подъездных путей к больницам. Александр Бречалов раскритиковал недостаточную человекоцентричность подхода к уборке скопившихся снежных масс.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отдельно остановился на очистке остановки и стоянки возле городской поликлиники №7 и детской городской поликлиники №9. Выяснилось, что за праздничные дни снег здесь так и не был убран, несмотря на данное главой региона поручение.

«Я связалась с главврачом детской поликлиники №9. Парковка возле здания является городской территорией и не относится к медучреждению. Поэтому здесь снег не убрали. Что касается ГП №7, к сожалению не владею информацией», — сказала Алсу Ишниязова.

Бречалов подчеркнул, что в таких случаях необходимо оперативно информировать ответственных лиц: подрядчиков, главу города.

«В 9 утра проинформировали, в 12 часов ничего не происходит — ещё раз, в 15 часов — ещё раз. В 18:00 вы уже звоните главе республики. Пациентам и жителям не становится легче от того, что территория поделена между учреждениями и городом. Давайте выйдем на рационализаторские предложения, человекоцентричность. Мы же про людей. К главврачам претензий нет. Входные группы идеально почищены. Но их должно волновать, как у них пациенты на остановке выйдут и как припаркуются», — отметил Бречалов.

Также глава региона поручил вице-премьеру Татьяне Чураковой, курирующей здравоохранение, и Алсу Ишниязовой к концу недели дать подробный доклад по уборке снега возле медучреждений.