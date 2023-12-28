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В Глазовской межрайонной больнице открыли третий региональный сосудистый центр республики

09:54, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Глазовской межрайонной больнице открыли третий региональный сосудистый центр республики
09:54, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Минздрав Удмуртии\n#Глазов\n#больницы\n#оборудование
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
32
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В первый день там провели 6 операций.

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице открыли региональный сосудистый центр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В день открытия, 27 декабря, там провели первую операцию коронарографии (исследование сосудов сердца, в ходе которого врач получает рисунок сосудов сердца с помощью введения в артерии рентгеноконтрастного вещества, — прим. ред.) 

Операцию курировал главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Минздрава республики Владимир Ли, которому ассистировал и. о. министра здравоохранения Сергей Багин. 

В целом в день открытия было проведено 6 операций.

Новое оборудование больницы позволит проводить до 1300 разноплановых операций в год. Помимо Глазова, сосудистый центр есть также в 1 РКБ и РКЦД в Ижевске, напомнил Сергей Багин.

Напомним, в следующем году в больнице планируется старт капитального ремонта. 

09:54, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Минздрав Удмуртии\n#Глазов\n#больницы\n#оборудование