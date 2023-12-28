В Глазовской межрайонной больнице открыли третий региональный сосудистый центр республики

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице открыли региональный сосудистый центр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В день открытия, 27 декабря, там провели первую операцию коронарографии (исследование сосудов сердца, в ходе которого врач получает рисунок сосудов сердца с помощью введения в артерии рентгеноконтрастного вещества, — прим. ред.)

Операцию курировал главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Минздрава республики Владимир Ли, которому ассистировал и. о. министра здравоохранения Сергей Багин.

В целом в день открытия было проведено 6 операций.

Новое оборудование больницы позволит проводить до 1300 разноплановых операций в год. Помимо Глазова, сосудистый центр есть также в 1 РКБ и РКЦД в Ижевске, напомнил Сергей Багин.

Напомним, в следующем году в больнице планируется старт капитального ремонта.