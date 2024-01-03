Перинатальный центр 1 РКБ Ижевска пополнился новыми инкубаторами-трансформерами для новорождённых

Ижевск. Удмуртия. Перинатальный центр 1 РКБ Ижевска пополнился двумя новыми инкубаторами для новорождённых. Об этом сообщила больница в социальных сетях.

Данные инкубаторы позволяют поддерживать микроклимат с адаптацией под каждого малыша. Также в них есть встроенные весы, сенсорный экран, встроенная функция расчёта термонейтральной среды – всё это позволяет оказывать качественную медицинскую помощь детям.

«Данные инкубаторы — это интенсивная модель. Они дают возможность выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. В них имеются встроенные весы, что позволяет, не вынимая малыша, производить ежедневное взвешивание», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра 1 РКБ Ольга Куклина.

Кроме того Ольга Куклина отмечает, что здесь есть сенсорный экран, который даёт возможность регулировать температуру, влажность, другие параметры. А также новое оборудование оснащено консолью для того, чтобы подавать кислород внутрь инкубатора, создавая так называемую кислородную палатку.

Оборудование было куплено за счёт средств родовых сертификатов в рамках программы «Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь беременным женщинам».

Напомним, что врачи Перинатального центра смогли выходить малыша весом 470 грамм.