Россияне стали реже путешествовать за границу

При этом их расходы в поездках выросли на 40%.

Москва. Россия. Жители России стали меньше путешествовать, но больше тратить. Такие данные приводят социологи.

Как сообщается в исследовании греческой компании Ipsos Comcon, если два года назад русский турист в среднем тратил 570 евро, то сейчас расходы составляют 730 евро.

«В среднем расходы российского путешественника в 2016 году увеличились на 40%, по сравнению с 2015 годом, достигнув 730 евро вместо 570 евро. Российских путешественников с бюджетом менее 635 евро на человека становится меньше, и растет число людей с бюджетом более 635 евро на человека. Сейчас расходы 55% туристов более 40 тысяч рублей на человека и у 45% туристов меньше 40 тысяч рублей. В 2015 году их было соответственно 33% и 67%», – сказано в исследовании.

При этом россияне реже путешествуют в Европу - стоимость таких туров становится все дороже.