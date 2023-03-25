RT выпустил документальный фильм о заключённых на передовой СВО

Москва. В России состоялась премьера документального фильма RT «Зона искупления» о заключённых, участвующих в СВО.

Картина рассказывает о заключённых российских исправительных колоний, которые отправились в зону специальной военной операции. В фильме собраны их интервью, показана подготовка в условиях, приближенных к боевым. Также зрители увидят уникальные кадры штурма города Бахмут в Донецкой Народной Республике.

Посмотреть фильм можно на официально телеграмм-канале RT по ссылке.