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RT выпустил документальный фильм о заключённых на передовой СВО

13:40, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
RT выпустил документальный фильм о заключённых на передовой СВО
13:40, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Россия\n#Украина\n#спецоперация
Фото: скриншот из докфильма
59
0

Картина содержит уникальные кадры штурма Бахмута и интервью.

Москва. В России состоялась премьера документального фильма RT «Зона искупления» о заключённых, участвующих в СВО.

Картина рассказывает о заключённых российских исправительных колоний, которые отправились в зону специальной военной операции. В фильме собраны их интервью, показана подготовка в условиях, приближенных к боевым. Также зрители увидят уникальные кадры штурма города Бахмут в Донецкой Народной Республике.

Посмотреть фильм можно на официально телеграмм-канале RT по ссылке.

13:40, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Россия\n#Украина\n#спецоперация