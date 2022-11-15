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Вооруженные силы ДНР освободили поселок Опытное

11:37, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Вооруженные силы ДНР освободили поселок Опытное
11:37, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#армия\n#военные\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Он расположен к югу от Авдеевки.

Опытное. ДНР. Поселок Опытное в ДНР полностью очищен от украинских военных и националистов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству представители штаба территориальной обороны ДНР, бои за Опытное велись подразделениями Народной милиции ДНР при поддержке российских войск. 

Поселок расположен к югу от укрепрайона, созданного ВСУ в районе Авдеевки в 20 км от Донецка. Взятие данного населенного пункта позволяет частично окружить авдеевскую группировку сил противника.

Напомним, 14 ноября в Минобороны России сообщили о занятии села Павловка под Угледаром в 50 км от Донецка в ДНР.

11:37, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#армия\n#военные\n#спецоперация