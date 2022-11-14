Российские военные освободили Павловку в ДНР

Москва. Село Павловка перешло под полный контроль российских войск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Павловка расположена примерно в 50 км от Донецка, к югу от Угледара. В сообщении ведомства говорится об упорных боях, предшествовавших взятию стратегически важного населенного пункта.

Павловка может стать плацдармом для дальнейшего наступления в ДНР. Об этом заявил 10 ноября командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Напомним, ранее в ЛНР заявили о прекращении обстрелов Луганска из РСЗО HIMARS из-за того, что украинские войска оттеснены от столицы республики на расстояние, превышающее дальность полета американских ракет.