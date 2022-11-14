Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Российские военные освободили Павловку в ДНР

17:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили Павловку в ДНР
17:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация
Фото: vk.com/rt_russian
164
0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Москва. Село Павловка перешло под полный контроль российских войск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Павловка расположена примерно в 50 км от Донецка, к югу от Угледара. В сообщении ведомства говорится об упорных боях, предшествовавших взятию стратегически важного населенного пункта.  

Павловка может стать плацдармом для дальнейшего наступления в ДНР. Об этом заявил 10 ноября командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. 

Напомним, ранее в ЛНР заявили о прекращении обстрелов Луганска из РСЗО HIMARS из-за того, что украинские войска оттеснены от столицы республики на расстояние, превышающее дальность полета американских ракет.

17:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация